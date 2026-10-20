20.10.2026 08:21:39

EUREX/Bund-Future einen Tick fester

DOW JONES--Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt am Dienstagmorgen bis 8.15 Uhr um 3 Ticks auf 121,17 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 121,26 Prozent und das Tagestief bei 121,07 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 17.971 Kontrakte. Der Buxl-Futures erhöht sich um 16 Ticks auf 102,94 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 2 Ticks auf 112,69 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 20, 2026 02:21 ET (06:21 GMT)

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Dow schließt fester -- ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.
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