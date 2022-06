EUREX/Bund-Future erholt sich nach Ausverkauf

FRANKFURT (Dow Jones)--Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt am Dienstagmorgen bis 8.30 Uhr um 77 Ticks auf 145,32 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 145,49 Prozent und das Tagestief bei 144,51 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 40.911 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 180 Ticks auf 162,84 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 29 Ticks auf 121,53 Prozent.

Im Blick steht die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. Ein Zinserhöhung von gleich 75 Basispunkten wäre aus Marktsicht keine Überraschung mehr. Diese wird laut der Deutschen Bank in der Zwischenzeit mit einer Wahrscheinlichkeit von 94 Prozent eingepreist. Am Nachmittag könnten die US-Erzeugerpreise für Bewegung sorgen.

