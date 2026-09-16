16.09.2026 08:34:46

EUREX/Bund-Future etwas höher - Hoffen auf klares Bekenntnis der Fed

DOW JONES--Etwas höher zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Mittwochvormitag. Im Fokus steht die US-Notenbank-Entscheidung am Abend. Eine Zinserhöhung wird mittlerweile erwartet, der Tonfall des Ausblicks ist dagegen völlig offen. Ohne ein klares Bekenntnis zur Inflationsbekämpfung könnten die Renditen wieder steigen, fürchtet man am Markt.

Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 10 Ticks auf 120,35 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 120,46 Prozent und das Tagestief bei 120,29 Prozent. Umgesetzt wurden bisher rund 40.000 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 20 Ticks auf 101,28 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 5 Ticks auf 112,14 Prozent.

DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 16, 2026 02:35 ET (06:35 GMT)

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