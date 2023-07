EUREX/Bund-Future geht nach US-Verbraucherpreisen steil

FRANKFURT (Dow Jones)--Für den Bund-Future geht es nach den US-Verbaucherpreisen deutlich nach oben. Diese belegen, dass die Inflation in den USA deutlicher als erwartet zurückkommt. Zwar weisen die Zinsstrategen der Helaba explizit darauf hin, dass der kräftige Rückgang der Jahresrate auf einen Basiseffekt zurückgeht, aber auch die Kernteuerung lasse nach und die Konsensschätzung sei unterschritten worden. Ein Vormonatsanstieg in Höhe von "nur" 0,2 Prozent könnte Vertreter der US-Notenbank, die noch auf mehrere Zinserhöhungen pochten, etwas milder stimmen. Zwar scheint eine Erhöhung des Leitzinsbandes um 25 Basispunkte zum Ende dieses Monats so gut wie sicher zu sein, darüber hinausgehende Zinserhöhungserwartungen könnten aber einen Dämpfer erhalten.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 59 Ticks auf 131,59 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 131,76 Prozent und das Tagestief bei 130,99 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 413.482 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 37 Ticks auf 115,08 Prozent.

July 12, 2023 08:48 ET (12:48 GMT)