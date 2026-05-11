EUREX/Bund-Future gibt im Frühhandel nach

DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert am frühen Montag 28 Ticks auf 125,43 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,55 Prozent und das Tagestief bei 125,37 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 10.316 Kontrakte.

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May 11, 2026 00:01 ET (04:01 GMT)