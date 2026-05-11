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11.05.2026 06:01:40
EUREX/Bund-Future gibt im Frühhandel nach
DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert am frühen Montag 28 Ticks auf 125,43 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,55 Prozent und das Tagestief bei 125,37 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 10.316 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
May 11, 2026 00:01 ET (04:01 GMT)
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