EUREX/Bund-Future gibt im Frühhandel nach

DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert am frühen Dienstag 20 Ticks auf 125,08 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,20 Prozent und das Tagestief bei 125,05 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 8360 Kontrakte.

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May 12, 2026 00:13 ET (04:13 GMT)