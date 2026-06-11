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11.06.2026 05:38:39
EUREX/Bund-Future gibt im Frühhandel nach
DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert am frühen Donnerstag 23 Ticks auf 124,97 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,05 Prozent und das Tagestief bei 124,88 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 8662 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
June 10, 2026 23:39 ET (03:39 GMT)
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