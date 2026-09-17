EUREX/Bund-Future gibt im Frühhandel nach

DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert am frühen Donnerstag 19 Ticks auf 120,41 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 120,52 Prozent und das Tagestief bei 120,34 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 10.350 Kontrakte.

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September 17, 2026 00:01 ET (04:01 GMT)