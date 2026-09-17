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17.09.2026 06:00:40
EUREX/Bund-Future gibt im Frühhandel nach
DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert am frühen Donnerstag 19 Ticks auf 120,41 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 120,52 Prozent und das Tagestief bei 120,34 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 10.350 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
September 17, 2026 00:01 ET (04:01 GMT)
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