EUREX/Bund-Future gibt im Verlauf frühe Gewinne wieder ab

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future hat am Freitag im Verlauf die Gewinne aus dem frühen Handel nahezu wieder abgegeben. Der September-Kontrakt steigt um 2 Ticks auf 150,54 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 150,89 Prozent und das Tagestief bei 150,42 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 201.12 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 5 Ticks auf 125,15 Prozent. Für die Zinsstrategen der DZ Bank ist der US-Arbeitsmarktbericht für den Monat Juni das Top-Thema des Tages. In den ersten fünf Monaten habe der US-Arbeitsmarkt ordentlich gebrummt. Die Zahl der Beschäftigungsverhältnisse sei durchschnittlich um fast eine halbe Million Stellen pro Monat gewachsen. Ganz vorne mit dabei waren die Dienstleister. Nachdem die Corona-Pandemie in den Hintergrund gerückt sei, suche das Dienstleistungsgewerbe händeringend nach Fachkräften. Auch die Industrie benötigt geeignetes Personal, die Zahl der offenen Stellenausschreibungen weiterhin sehr hoch.

Das Problem sei allerdings, dass sich Fachpersonal nicht an jeder Ecke finde. In Ermangelung geeigneter Bewerber rechnet die DZ Bank mit einem weiteren Beschäftigungsaufbau im Juni, allerdings mit einer deutlich geringeren Dynamik verglichen mit den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres. Die Arbeitslosenquote, die sich schon nahe am historischen Tief befinde, werde unverändert gegenüber dem Vormonat erwartet.

July 08, 2022 02:51 ET (06:51 GMT)