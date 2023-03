EUREX/Bund-Future gibt leicht nach

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Dienstagmorgen bis 8.15 Uhr 21 Ticks auf 136,04 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 136,56 Prozent und das -tief bei 136,03 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 10.107 Kontrakte. Der Buxl-Futures büßt 28 Ticks auf 141,2 Prozent ein und der Bobl-Futures sinkt um 16 Ticks auf 118,17 Prozent. Mit der Stabilisierung im Bankensektor rückt nun die Inflationsdebatte wieder verstärkt in den Fokus der Anleger. Im weiteren Wochenverlauf stehen diesbezüglich wichtige Daten zur Veröffentlichung an.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 28, 2023 02:19 ET (06:19 GMT)