EUREX/Bund-Future gibt leicht nach

DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert im montäglichen Vormittagshandel 9 Ticks auf 120,39 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 120,65 Prozent und das Tagestief bei 120,33 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 135.595 Kontrakte.

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September 14, 2026 03:33 ET (07:33 GMT)