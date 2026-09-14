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14.09.2026 09:33:41
EUREX/Bund-Future gibt leicht nach
DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert im montäglichen Vormittagshandel 9 Ticks auf 120,39 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 120,65 Prozent und das Tagestief bei 120,33 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 135.595 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
September 14, 2026 03:33 ET (07:33 GMT)
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