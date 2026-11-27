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27.11.2026 08:31:41
EUREX/Bund-Future gibt nach
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert am Freitagmorgen gegen 8.28 Uhr 22 Ticks auf 122,86 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 123,18 Prozent und das Tagestief bei 122,79 Prozent. Umgesetzt wurden rund 38.000 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 60 Ticks auf 106,22 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 15 Ticks auf 113,44 Prozent.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/gos
(END) Dow Jones Newswires
November 27, 2026 02:32 ET (07:32 GMT)
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