15.09.2026 08:44:40

EUREX/Bund-Future gibt weiter nach - Blicke auf US-Bonds gerichtet

DOW JONES--Weiter abwärts geht es am Dienstagmorgen mit den deutschen Renten-Futures - vor allem im langlaufenden Bereich der Zinskurve. Der Markt warte gespannt auf die US-Zinsentscheidung am Mittwoch. Bis dahin dürften die Bewegungen der US-Renditen nachvollzogen werden, heißt es. Die Rendite der 10-jährigen US-Anleihen hält sich knapp über der 5-Prozent-Markt.

Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert 7 Ticks auf 120,21 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 120,40 Prozent und das Tagestief bei 120,12 Prozent. Umgesetzt wurden bisher gut 52.000 Kontrakte. Der langlaufende Buxl-Futures verliert 42 Ticks auf 101,20 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt dagegen 4 Ticks auf 112,06 Prozent.

DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 15, 2026 02:45 ET (06:45 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise und KI-Bedenken belasten: ATX tiefrot-- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt stecken Verluste ein. An den Börsen in Fernost waren am Dienstag rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen