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24.11.2026 08:25:41
EUREX/Bund-Future gut behauptet
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Dienstagvormittag gegen 8.25 Uhr um 3 Ticks auf 122,90 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 123,09 Prozent und das Tagestief bei 122,82 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 26.289 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 16 Ticks auf 106,72 Prozent. Der Bobl-Future verliert dagegen 1 Tick auf 113,45 Prozent.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/gos
(END) Dow Jones Newswires
November 24, 2026 02:26 ET (07:26 GMT)
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