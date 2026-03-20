EUREX/Bund-Future im frühen Handel gut behauptet

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Freitag im frühen Handel um 7 Ticks auf 126,04 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 126,27 Prozent und das Tagestief bei 126,04 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 9.471 Kontrakte.

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March 20, 2026 01:01 ET (05:01 GMT)