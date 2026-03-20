20.03.2026 06:00:40

EUREX/Bund-Future im frühen Handel gut behauptet

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Freitag im frühen Handel um 7 Ticks auf 126,04 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 126,27 Prozent und das Tagestief bei 126,04 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 9.471 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 20, 2026 01:01 ET (05:01 GMT)

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ATX tiefer -- DAX rutscht ab -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich im Minus - Nikkei im Feiertag
Der heimische Leitindex präsentiert sich am Freitag mit leichten Verlusten, während der deutsche Leitindex Verluste verzeichnet. Die US-Börsen zeigen sich mit Abschlägen. Die Börsen in Fernost gingen mit Verlusten in den Feierabend.
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