EUREX/Bund-Future im frühen Verlauf leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Plus am Vortag geht es für den Bund-Future am Dienstag im frühen Verlauf nach unten. Der Juni-Kontrakt verliert 32 Ticks auf 151,56 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 152,39 Prozent und das Tagestief bei 151,53 Prozent. Umgesetzt wurden 27.030 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 20 Ticks auf 126,64 Prozent. Im Fokus stehen am Vormittag die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland. Am Primärmarkt sucht Deutschland zudem Käufer für seine fünfjährigen Papiere.

May 10, 2022 03:02 ET (07:02 GMT)