19.08.2026 06:14:40

EUREX/Bund-Future im Frühhandel auf niedrigem Niveau stabil

DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt um 8 Ticks auf 123,89 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 123,93 Prozent und das Tagestief bei 123,75 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 9456 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 5 Ticks auf 113,69 Prozent.

DJG/thl

(END) Dow Jones Newswires

August 19, 2026 00:15 ET (04:15 GMT)

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