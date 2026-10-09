EUREX/Bund-Future im Frühhandel aufwärts

DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Freitag gegen 8.30 Uhr um 44 Ticks auf 121,11 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 121,33 Prozent und das Tagestief bei 121,10 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 32.615 Kontrakte.

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October 09, 2026 02:32 ET (06:32 GMT)