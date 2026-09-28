28.09.2026 06:14:39

EUREX/Bund-Future im Frühhandel behauptet

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt um 2 Ticks auf 119,51 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 119,57 Prozent und das Tagestief bei 119,45 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 13.382 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert -32 Ticks auf 100,76 Prozent. Der Bobl-Futures verliert -21 Ticks auf 111,65 Prozent.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 28, 2026 00:14 ET (04:14 GMT)

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