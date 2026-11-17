DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures gibt am frühen Dienstag um 1 Tick auf 121,93 Prozent nach. Das Tageshoch liegt bislang bei 121,96 Prozent und das Tagestief bei 121,88 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 11.856 Kontrakte.

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November 17, 2026 00:07 ET (05:07 GMT)