EUREX/Bund-Future im Frühhandel ein paar Ticks höher

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Montagmorgen um 6 Ticks auf 126,72 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 126,78 Prozent und das -tief bei 126,59 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 7.137 Kontrakte.

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July 06, 2026 00:04 ET (04:04 GMT)