EUREX/Bund-Future im Frühhandel Etwas fester

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Montag 7 Ticks höher bei 127,66 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 127,63 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,71, das -tief bei 127,59 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 6.729 Kontrakte.

January 26, 2026 00:00 ET (05:00 GMT)