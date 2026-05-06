06.05.2026 05:54:39

EUREX/Bund-Future im Frühhandel etwas fester

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt um 28 Ticks auf 125,21 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,26 Prozent und das Tagestief bei 125,08 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 11.663 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 05, 2026 23:54 ET (03:54 GMT)

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