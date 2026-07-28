EUREX/Bund-Future im Frühhandel etwas fester

DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt um 9 Ticks auf 125,06 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,11 Prozent und das Tagestief bei 124,93 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 7.148 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 22 Ticks auf 107,44 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 7 Ticks auf 114,1 Prozent.

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July 28, 2026 00:19 ET (04:19 GMT)