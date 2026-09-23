EUREX/Bund-Future im Frühhandel etwas fester

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Mittwochmorgen um 22 Ticks auf 121,33 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 121,38 Prozent und das Tagestief bei 121,16 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 7.439 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 23, 2026 00:03 ET (04:03 GMT)