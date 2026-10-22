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22.10.2026 06:07:40
EUREX/Bund-Future im Frühhandel etwas fester
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Donnerstagmorgen um 16 Ticks auf 121,57 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 121,6 Prozent und das Tagestief bei 121,4 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 10.403 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros
(END) Dow Jones Newswires
October 22, 2026 00:07 ET (04:07 GMT)
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