EUREX/Bund-Future im Frühhandel etwas fester

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Donnerstagmorgen um 16 Ticks auf 121,57 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 121,6 Prozent und das Tagestief bei 121,4 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 10.403 Kontrakte.

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October 22, 2026 00:07 ET (04:07 GMT)