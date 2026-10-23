EUREX/Bund-Future im Frühhandel etwas fester

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Freitagmorgen um 16 Ticks auf 122,37 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 122,47 Prozent und das Tagestief bei 122,33 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 15483 Kontrakte.

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October 23, 2026 00:19 ET (04:19 GMT)