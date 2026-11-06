EUREX/Bund-Future im Frühhandel etwas fester

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Freitagmorgen um 11 Ticks auf 123,27 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 123,31 Prozent und das Tagestief bei 123,06 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 13.112 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 06, 2026 00:02 ET (05:02 GMT)