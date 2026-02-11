EUREX/Bund-Future im Frühhandel etwas höher

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Mittwoch 10 Ticks höher bei 128,71 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 128,62 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,73, das -tief bei 128,6 Prozent. Umgesetzt wurden 5.442 Kontrakte.

DJG/flf

February 11, 2026 00:01 ET (05:01 GMT)