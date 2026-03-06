|
06.03.2026 06:10:39
EUREX/Bund-Future im Frühhandel etwas höher
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Freitagmorgen um 11 Ticks auf 128,3 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,35 Prozent und das -tief bei 128,09 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 1.167 Kontrakte. Der Buxl-Future notiert unverändert bei 111,36 Prozent - der Bobl-Future gewinnt 6 Ticks auf 116,26 Prozent.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
March 06, 2026 00:11 ET (05:11 GMT)
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
