EUREX/Bund-Future im Frühhandel etwas höher

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Dienstagmorgen um 10 Ticks auf 124,28 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 124,4 Prozent und das -tief bei 124,27 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 8.162 Kontrakte.

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May 18, 2026 23:59 ET (03:59 GMT)