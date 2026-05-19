|
19.05.2026 05:58:39
EUREX/Bund-Future im Frühhandel etwas höher
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Dienstagmorgen um 10 Ticks auf 124,28 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 124,4 Prozent und das -tief bei 124,27 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 8.162 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
May 18, 2026 23:59 ET (03:59 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!