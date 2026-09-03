EUREX/Bund-Future im Frühhandel etwas höher

DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am frühen Donnerstag um 15 Ticks auf 122,78 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 122,82 Prozent und das Tagestief bei 122,73 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 7.752 Kontrakte.

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September 03, 2026 00:07 ET (04:07 GMT)