DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am frühen Donnerstagmorgen um 17 Ticks auf 122,15 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 122,21 Prozent und das Tagestief bei 121,98 Prozent. Umgesetzt wurden 15.027 Kontrakte.

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November 19, 2026 00:10 ET (05:10 GMT)