EUREX/Bund-Future im Frühhandel etwas höher und auf Tageshoch

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Mittwochmorgen um 10 Ticks auf 124,06 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 124,06 Prozent und das -tief bei 123,86 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 11.668 Kontrakte.

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May 20, 2026 00:04 ET (04:04 GMT)