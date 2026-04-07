EUREX/Bund-Future im Frühhandel etwas leichter

DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert 19 Ticks auf 125,48 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,73 Prozent und das Tagestief bei 125,4 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 9.991 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 34 Ticks auf 110 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 13 Ticks auf 115,45 Prozent.

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April 07, 2026 00:12 ET (04:12 GMT)