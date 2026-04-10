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10.04.2026 06:11:39
EUREX/Bund-Future im Frühhandel etwas leichter
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert 7 Ticks auf 125,51 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,62 Prozent und das Tagestief bei 125,49 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 6.544 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 16 Ticks auf 108,62 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 3 Ticks auf 115,68 Prozent.
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
April 10, 2026 00:11 ET (04:11 GMT)
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