EUREX/Bund-Future im Frühhandel etwas leichter

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert 7 Ticks auf 125,51 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,62 Prozent und das Tagestief bei 125,49 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 6.544 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 16 Ticks auf 108,62 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 3 Ticks auf 115,68 Prozent.

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April 10, 2026 00:11 ET (04:11 GMT)