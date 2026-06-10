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10.06.2026 06:12:39
EUREX/Bund-Future im Frühhandel etwas leichter
DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert am frühen Mittwoch 7 Ticks auf 125,27 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,4 Prozent und das Tagestief bei 125,27 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 9557 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
June 10, 2026 00:12 ET (04:12 GMT)
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