EUREX/Bund-Future im Frühhandel etwas leichter

DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert am frühen Mittwoch 7 Ticks auf 125,27 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,4 Prozent und das Tagestief bei 125,27 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 9557 Kontrakte.

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June 10, 2026 00:12 ET (04:12 GMT)