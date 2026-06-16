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16.06.2026 06:03:39
EUREX/Bund-Future im Frühhandel etwas leichter
DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert 13 Ticks auf 126,23 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 126,28 Prozent und das Tagestief bei 126,18 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 4.313 Kontrakte.
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
June 16, 2026 00:03 ET (04:03 GMT)
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