EUREX/Bund-Future im Frühhandel etwas leichter

DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert 7 Ticks auf 127,4 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,45 Prozent und das Tagestief bei 127,35 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 5.504 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert zwei Ticks auf 115,39 Prozent.

DJG/thl

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June 29, 2026 00:12 ET (04:12 GMT)