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22.09.2026 06:40:40
EUREX/Bund-Future im Frühhandel etwas leichter
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert am Dienstagmorgen 17 Ticks auf 120,94 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 121,07 Prozent und das Tagestief bei 120,89 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 8.518 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros
(END) Dow Jones Newswires
September 22, 2026 00:41 ET (04:41 GMT)
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