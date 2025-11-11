EUREX/Bund-Future im Frühhandel etwas niedriger

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Dienstag drei Ticks niedriger bei 129,01 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 129,01 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,02, das -tief bei 128,98 Prozent. Umgesetzt wurden 2.219 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl

(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2025 00:05 ET (05:05 GMT)