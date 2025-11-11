|
11.11.2025 06:04:40
EUREX/Bund-Future im Frühhandel etwas niedriger
DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Dienstag drei Ticks niedriger bei 129,01 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 129,01 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,02, das -tief bei 128,98 Prozent. Umgesetzt wurden 2.219 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/thl
(END) Dow Jones Newswires
November 11, 2025 00:05 ET (05:05 GMT)
