
01.12.2025 06:05:40
EUREX/Bund-Future im Frühhandel etwas niedriger
DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Montag 11 Ticks niedriger bei 128,80 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 128,91 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,92, das -tief bei 128,79 Prozent. Umgesetzt wurden 18.794 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
December 01, 2025 00:06 ET (05:06 GMT)
