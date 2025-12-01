EUREX/Bund-Future im Frühhandel etwas niedriger

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Montag 11 Ticks niedriger bei 128,80 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 128,91 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,92, das -tief bei 128,79 Prozent. Umgesetzt wurden 18.794 Kontrakte.

