EUREX/Bund-Future im Frühhandel etwas niedriger

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Dienstag 12 Ticks niedriger bei 128,04 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 128,16 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,19, das -tief bei 127,99 Prozent. Umgesetzt wurden 15.653 Kontrakte.

January 20, 2026 00:13 ET (05:13 GMT)