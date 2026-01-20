20.01.2026 06:12:40

EUREX/Bund-Future im Frühhandel etwas niedriger

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Dienstag 12 Ticks niedriger bei 128,04 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 128,16 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,19, das -tief bei 127,99 Prozent. Umgesetzt wurden 15.653 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 20, 2026 00:13 ET (05:13 GMT)

Asiens Börsen leichter
Am Dienstag geht es an den Märkten in Fernost abwärts.
