EUREX/Bund-Future im Frühhandel etwas niedriger

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Mittwoch 10 Ticks niedriger bei 129,22 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 129,33 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,39, das -tief bei 129,21 Prozent. Umgesetzt wurden 6.574 Kontrakte.

February 18, 2026 00:00 ET (05:00 GMT)