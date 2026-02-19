|
19.02.2026 05:59:41
EUREX/Bund-Future im Frühhandel etwas niedriger
DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Donnerstag 9 Ticks niedriger bei 129,18 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 129,26 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,31, das -tief bei 129,15 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 4.999 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros
(END) Dow Jones Newswires
February 18, 2026 23:59 ET (04:59 GMT)
Letzte Top-Ranking Nachrichten
