EUREX/Bund-Future im Frühhandel etwas niedriger

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Dienstag 4 Ticks niedriger bei 129,65 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 129,67 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,69, das -tief bei 129,63 Prozent. Umgesetzt wurden 5.591 Kontrakte.

February 24, 2026 00:09 ET (05:09 GMT)