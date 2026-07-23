23.07.2026 06:06:40

EUREX/Bund-Future im Frühhandel etwas niedriger

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Donnerstag 9 Ticks niedriger bei 124,33 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 124,42 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 124,47, das -tief bei 124,33 Prozent. Umgesetzt wurden 6.697 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl

(END) Dow Jones Newswires

July 23, 2026 00:07 ET (04:07 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 29: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 29
18.07.26 KW 29: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.07.26 KW 29: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Augen auf die Berichtssaison: ATX und DAX letztlich fester -- US-Börsen letztlich uneins -- Asiens Börsen schließen mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zogen am Mittwoch an. An den US-Börsen war keine klare Richtung auszumachen. An den Märkten in Fernost waren zur Wochenmitte mehrheitlich Verluste zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen