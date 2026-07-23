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23.07.2026 06:06:40
EUREX/Bund-Future im Frühhandel etwas niedriger
DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Donnerstag 9 Ticks niedriger bei 124,33 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 124,42 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 124,47, das -tief bei 124,33 Prozent. Umgesetzt wurden 6.697 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/thl
(END) Dow Jones Newswires
July 23, 2026 00:07 ET (04:07 GMT)
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