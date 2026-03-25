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25.03.2026 06:19:42
EUREX/Bund-Future im Frühhandel fester
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt um 36 Ticks auf 125,72 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,92 Prozent und das Tagestief bei 125,71 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 11828 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 48 Ticks auf 110,28 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 25 Ticks auf 115,61 Prozent.
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
March 25, 2026 01:19 ET (05:19 GMT)
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