EUREX/Bund-Future im Frühhandel fester

DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am frühen Freitag um 63 Ticks auf 121,30 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 121,31 Prozent und das Tagestief bei 121,19 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 8.190 Kontrakte.

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October 09, 2026 00:14 ET (04:14 GMT)