EUREX/Bund-Future im Frühhandel fester

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Donnerstagmorgen um 35 Ticks auf 123,07 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 123,11 Prozent und das Tagestief bei 122,83 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 22.697 Kontrakte.

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November 05, 2026 00:06 ET (05:06 GMT)